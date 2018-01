7 polskich hoteli wśród najlepszych na świecie

Nagroda HolidayCheck Award jest przyznawana od 13 lat najlepiej ocenianym hotelom na całym świecie. Na podstawie opinii od przeszło 900 tysięcy internautów portal wybrał 705 hoteli z 38 krajów. To jedna z najbardziej pożądanych w branży turystycznej nagród, gdyż decydują o niej sami klienci, a nie jury.

Laureaci

Nagroda HolidayCheck Award jest przyznawana od 13 lat najlepiej ocenianym hotelom na całym świecie. Na podstawie opinii od przeszło 900 tysięcy internautów portal wybrał 705 hoteli z 38 krajów. To jedna z najbardziej pożądanych w branży turystycznej nagród, gdyż decydują o niej sami klienci, a nie jury.

Laureaci z Polski

Spośród przeszło 680 000 obiektów noclegowych z całego świata, które można oceniać w serwisie HolidayCheck, aż 7 polskich hoteli zostało nagrodzonych tegorocznym tytułem HolidayCheck Award 2018. Są to: Hotel Novotel Warszawa Centrum, Hotel Artus w Karpaczu, Uzdrowisko Grand Lubicz w Ustce, OW Cztery Pory Roku w Dźwirzynie, Primavera w Jastrzębiej Górze, Villa del Mar w Niechorzu oraz Villa Fenix Ustronie Morskie.

Wyjątkowi wśród wyjątkowych

W tym roku, jak i w ubiegłym, hotele, które za sprawą swoich niesłabnąco dobrych opinii już po raz piąty z rzędu znalazły się wśród zwycięzców HolidayCheck Award, zostały dodatkowo wyróżnione tytułem HolidayCheck Gold Award. Taką nagrodę otrzymało w sumie 99 hoteli z całego świata – hotele te od lat zachwycają turystów swoim niezmiennie wysokim standardem usług. W tym roku w prestiżowym gronie wyróżnionych po raz pierwszy znalazł się polski hotel - Primavera w Jastrzębiej Górze.

Kryteria przyznawania nagrody

Hotel, aby mógł pretendować do nagrody, musiał spełnić określone kryteria. Brane były pod uwagę jedynie opinie dodane w okresie dwunastu miesięcy – od 1 grudnia 2016 r. do 30 listopada 2017 r. Obiekt musiał mieć co najmniej 50 opinii oddanych w badanym okresie i być rekomendowany przez co najmniej 90 procent swoich gości. Kolejnym kryterium były oceny turystów, tj. słoneczka HolidayCheck. Za ich pośrednictwem internauci oceniali poszczególne elementy oferty hotelu, tj. pokój, położenie oraz okolicę, obsługę czy wyżywienie w danym miejscu. Zwycięzcy musieli uzyskać średnią ocen na poziomie co najmniej 5,0 słoneczek – skala ocen: od 1 (bardzo źle) do 6 (bardzo dobrze). Co więcej, hotel aspirujący do nagrody HolidayCheck Award nie mógł dopuścić się złamania zasad regulaminu HolidayCheck, dokładnie definiującego reguły, których należy przestrzegać podczas zachęcania urlopowiczów do oddawania opinii.

Wszystkie obiekty hotelowe nagrodzone tytułem HolidayCheck Award 2018 oraz HolidayCheck Gold Award 2018 zaprezentowane są na stronie: http://www.holidaycheck.pl/holidaycheck-award. z Polski

Spośród przeszło 680 000 obiektów noclegowych z całego świata, które można oceniać w serwisie HolidayCheck, aż 7 polskich hoteli zostało nagrodzonych tegorocznym tytułem HolidayCheck Award 2018. Są to: Hotel Novotel Warszawa Centrum, Hotel Artus w Karpaczu, Uzdrowisko Grand Lubicz w Ustce, OW Cztery Pory Roku w Dźwirzynie, Primavera w Jastrzębiej Górze, Villa del Mar w Niechorzu oraz Villa Fenix Ustronie Morskie.

Wyjątkowi wśród wyjątkowych

W tym roku, jak i w ubiegłym, hotele, które za sprawą swoich niesłabnąco dobrych opinii już po raz piąty z rzędu znalazły się wśród zwycięzców HolidayCheck Award, zostały dodatkowo wyróżnione tytułem HolidayCheck Gold Award. Taką nagrodę otrzymało w sumie 99 hoteli z całego świata – hotele te od lat zachwycają turystów swoim niezmiennie wysokim standardem usług. W tym roku w prestiżowym gronie wyróżnionych po raz pierwszy znalazł się polski hotel - Primavera w Jastrzębiej Górze.

Kryteria przyznawania nagrody

Hotel, aby mógł pretendować do nagrody, musiał spełnić określone kryteria. Brane były pod uwagę jedynie opinie dodane w okresie dwunastu miesięcy – od 1 grudnia 2016 r. do 30 listopada 2017 r. Obiekt musiał mieć co najmniej 50 opinii oddanych w badanym okresie i być rekomendowany przez co najmniej 90 procent swoich gości. Kolejnym kryterium były oceny turystów, tj. słoneczka HolidayCheck. Za ich pośrednictwem internauci oceniali poszczególne elementy oferty hotelu, tj. pokój, położenie oraz okolicę, obsługę czy wyżywienie w danym miejscu. Zwycięzcy musieli uzyskać średnią ocen na poziomie co najmniej 5,0 słoneczek – skala ocen: od 1 (bardzo źle) do 6 (bardzo dobrze). Co więcej, hotel aspirujący do nagrody HolidayCheck Award nie mógł dopuścić się złamania zasad regulaminu HolidayCheck, dokładnie definiującego reguły, których należy przestrzegać podczas zachęcania urlopowiczów do oddawania opinii.

Wszystkie obiekty hotelowe nagrodzone tytułem HolidayCheck Award 2018 oraz HolidayCheck Gold Award 2018 zaprezentowane są na stronie: http://www.holidaycheck.pl/holidaycheck-award.